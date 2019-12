Gesprek met docent Frans Bevers uit Den Bosch: regisseur van de blik van de bezoeker

Zeker wel is Frans Bevers blij met de toekenning van de prijs. ,,Natuurlijk is het leuk voor mijzelf, want dan voel je je een beetje gestreeld, maar ik vind het ook fijn dat ik de prijs heb gekregen voor het werk dat ik met Lies (Willers , medeoprichter en jarenlang zakelijk partner bij Opera, red.) heb gedaan. En fijn is dat de prijs ook is toegekend vanwege mijn lesgeven. En ja, dat het vakgebied 'tentoonstellingsontwerp' breder onder de aandacht wordt gebracht, is uiteraard heel goed.‘’



In 1981 startte hij Opera, in eerste instantie in Breda en Den Bosch, vanaf 1994 samen met Willers Opera Amsterdam. Het interdisciplinaire ontwerpteam maakte spraakmakende presentaties in onder meer het Victoria & Albert Museum en het British Museum in Londen, het Museum of Modern Art in New York, het Museum of World Culture in Göteborg en veel voor Museum Volkenkunde in Leiden.