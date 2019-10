Gezellige Lohues in barok kilo’s te licht

Column Verschrik­ke­lij­ke man - maar wel een van de beste drummers ooit

7:16 Het was een verschrikkelijke man. Zoop, spoot en slikte jarenlang alles wat hij maar kon krijgen. Was vreselijk opvliegend, agressief zelfs; mepte zonder enige aanleiding en met genoegen mensen op hun neus; of het nu de iets te enthousiaste documentairemaker Jay Bulger was of zelfs medebandlid Jack Bruce: boem, bloed, auw. En weer was het ruzie, zo eentje die alles verziekt…