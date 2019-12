Gitarist Gary Lucas eert vriend Jeff Buckley in Eindhoven: ‘Deze songs laten de wereld trillen’

Foto’s met een lachende Jeff Buck­ley zijn zeldzaam. De zanger en songschrijver keek meestal met een humeurige blik in de camera. Net als zijn geestverwant Bob Dylan: mysterieus en ongrijpbaar. Ze hadden veel gemeen. Wie weet was hij - evenals Bob - ook continu op tournee gegaan met een repertoire van folk, blues en rock. Zich niets aantrekkend van managers en platenmaatschappijen. We zullen het nooit weten: Jeff Buckley verdronk in 1997 tijdens een zwemtochtje in Memphis. Slechts dertig jaar oud.