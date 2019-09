Glossy KONT: nieuwe rituelen als houvast in drukke tijden

'Toen ik een kind was, werd de dood nooit verborgen gehouden voor mij. Aan die tijd heb ik de angst overgehouden om te sterven.' Zo schrijft de Vlaamse acteur en verhalenverteller Mostafa Benkerroum in zijn frisse verhaal over de dood, en het constante ontwijken daarvan, in glossy magazine KONT . Het verhaal - fraai geïllustreerd door de Eindhovense Pascale Theron - beschrijft ook een jeugdherinnering: een intens, gebroederlijk begrafenisritueel onder een jasmijnboom, met vijgen, dadels en amandelen, en de geur van saffraan. 'Ik zou willen dat de mensen dit elk jaar herhalen en niet wachten totdat er iemand sterft.' 'Rituelen' is het thema van de derde editie van het jaarlijkse 'trage' magazine KONT , een initiatief van de Vlaams-Eindhovense Griet Menschaert. Vorig jaar won het blad de Eindhoven Cultuurprijs. De nieuwe editie is een uitwisseling tussen Eindhoven en Antwerpen. Het daartussen gelegen Turnhout diende als 'brainstormhub'. Menschaert: ,,Antwerpen is maar een uurtje rijden, maar de artistieke scenes zijn, net als de steden zelf, een wereld van verschil. Ze hebben elkaar veel te vertellen."

Vruchtbaarheidsgodin

Menschaert verzamelde samen met de Antwerpse kunstenaar Bart Van Dijck acht Eindhovens/Antwerpse duo's en nodigde hen uit om een nieuw ritueel te realiseren voor deze tijd. Zo presenteren Marie Lexmond en Ignace Cami een handleiding om op rituele wijze herinneringen te wecken, Muriel Fraenk uit Eindhoven maakte uit klei uit het Verdronken Land van Saeftinghe een hedendaagse vruchtbaarheidsgodin en Remko Leeuw en Chloé Dyckmans ontwikkelden onder meer een 'feestvarkenritueel' waarbij je je jezelf toelaat om in een ruimte te stappen waar je de controle loslaat en alles laat overgaan in spelplezier.

Waarom nieuwe rituelen? Menschaert: ,,Ik ben geschrokken van de druk die veel collega's in de creatieve sector ervaren en hoe ze daaronder lijden. Ze hebben burn-outs gehad of stevenen er regelrecht op af. Rituelen zijn een mooi houvast. Ze verbinden, vertragen, en maken intiem contact mogelijk, tussen jou en de ander en tussen jou en je omgeving."



Lancering KONT 03: 7/9, TAC in Eindhoven 14u. Op 20/9 bij St Lucas Antwerpen, 20u. Het magazine is voor 15 euro te verkrijgen in de betere boekhandel of te bestellen via kontmagazine.nl