Gluren over schouders naar muzikaal feest op Piazza

EINDHOVEN - Een half uur van tevoren was er op de verdiepingen rond de Piazza geen plekje meer vrij. Wie nog wat wilde zien van de Symphonic Mob moest over schouders gluren of op een bankje gaan staan.

Horen was niet zo’n probleem, een stevig symfonieorkest met behoorlijk wat blazers en koper wil wel klinken, zeker in de van zichzelf lekker galmende Piazza. ,,Ooit een orkest gezien met elf fagotten?” vroeg dirigent Duncan Ward. Luid applaus klonk toen alle elf, jong en oud door elkaar, hun instrument triomfantelijk in de lucht staken.

De jonge dirigent van philharmonie zuidnederland bleek een aanjager eerste klas. Muzikaal heeft hij een hoop in zich en deze middag ontpopte hij zich ook tot een uitstekende en vooral vrolijke ‘showmaster’, de ideale figuur om jong en oud te verleiden met klassieke muziek. ‘Muziek is voor iedereen, voor altijd en overal’, is zijn motto. Hij is bekend met de Symphonic Mob, hij deed er wereldwijd al verschillende. En of deze Nederlandse première van dit muzikale feestje voor herhaling vatbaar is? Nou en of!

Toewijding

Een symfonieorkest speelt normaal gesproken in een concertzaal, maar hier hoort muziek thuis, tussen de mensen. Vóór en dóór, want wie een gangbaar orkestinstrument speelde kon op diverse speelniveaus meespelen met philharmone zuidnederland. Het was ontroerend zoveel mensen met zoveel toewijding en plezier daar te zien spelen en het publiek te zien genieten van populaire meezingers als Toreador uit de opera Carmen, twee Hongaarse dansen ven Brahms, het lieve Nimrod van Elgar en een deel uit de Peer Gynt suite van Grieg.

Volledig scherm Het driehonderdkoppige orkest onder leiding van dirigent Duncard Ward van philharmonie zuidnederland. © DCI Media

De zon scheen, de sfeer was licht en vrolijk, je buren waren ineens je vrienden. Ook orkestdirecteur Stefan Rosu stond zichtbaar te genieten. ,,Het is heel fijn om mooi Mahler of Beethoven te spelen, maar dit is echt een superervaring!”

Jongetje steelt de show op grote trom

,,Wil jij ook een keer?” vroeg Ward aan een jongetje dat met grote ogen naar de grote trom stond te kijken. Het manneke gaf een flinke dreun met de grote stok en kreeg een donderend applaus. Dat kreeg ook een jarig orkestlid voor wie Lang zal ze leven werd gespeeld, en later nog een keer Happy birthday voor ‘mijn zus die vandaag ook jarig is’. “Dat kunnen we sneller”, riep Ward na het laatste stuk, om er samen met de bespeler van de grote trom een tweede keer de sokken goed in te zetten. Een half uur na afloop was de Piazza weer opgeruimd en zonder muziek. Nou, niet helemaal, wie goed luisterde hoorde de Toreador nog na-ijlen.

Wat: Symphonic Mob

Waar: Piazza Eindhoven

Wanneer: zaterdag 18 juni