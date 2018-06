Guus Meeuwis kondigt derde 'Groots-concert' aan voor 2019; zanger ook op 16 juni in Philips Stadion

EINDHOVEN - Guus Meeuwis voegt volgend jaar een derde concert toe aan zijn Groots met een Zachte G-reeks in het Philips Stadion.

Dat maakte de zanger woensdagmiddag bekend. Het derde concert staat gepland op zondag 16 juni 2019. De kaarten gaan vandaag in de verkoop. Al eerder kondigde Meeuwis concerten aan voor 14 en 15 juni volgend jaar.

De Tilburger begint vrijdagavond aan zijn Groots met een Zachte G-serie van dit jaar. Hij speelt behalve vrijdag ook zaterdag 9 en zondag 10 juni in het Philips Stadion. Op dinsdagavond 12 juni is er een optreden dat alleen toegankelijk is voor klanten van groothandel Sligro.