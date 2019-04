Haevn stijgt in Muziekgebouw Eindhoven niet uit boven kamertemperatuur

Schranspar­tij in het hol van de leeuw

12 april In een tijd waarin je elke dag zo ongeveer struikelt over obesitas en wat daar allemaal tegen zou moeten doen, en je aan de andere kant struikelt over kook- en eetprogramma’s en steeds maar weer nieuwe kookboeken; in die tijd is het niet verkeerd om een theaterstuk te maken over een schranspartij. Dachten ze bij Toneelgroep Maastricht. En dus zet acteur Robert Bouten zich achter een fikse tafel en begint te eten. En houdt dat anderhalf uur vol. Dat eten wordt gemaakt door een chef die links van het podium vlees bakt en met pepermolens goochelt. Intussen ontrolt zich rondom de eter een toneelstuk en speelt achter hem de Philharmonie Zuidnederland op volle sterkte stukken die ergens iets te maken hebben met, jawel, eten. Dat is de setting waar deze La Grande Bouffe zich afspeelt.