Hans van Beers uit Eindhoven stond aan de wieg van Pinkpop: ‘Het was een groot hippiefeest’

Seth Walker speelt americana met Caribisch sausje in De Rozenknop in Eindhoven

28 mei EINDHOVEN - Neem je werk niet mee naar huis, luidt het devies van veel loopbaancoaches. Maar Seth Walker denkt daar anders over. De americana-muzikant sleutelde in zijn thuisstudio vol energie aan zijn nieuwe songs. Die liedjes belandden op een plaat met Caribische ritmes én een politieke boodschap. Hij speelt donderdag 30 mei met zijn band in De Rozenknop in Eindhoven.