Harde rock en bier op nieuw festival Oktober Metalfest in Eindhovense Klokgebouw

Studenten TU/e spelen met Catharina­kerk als designmuse­um

10:14 EINDHOVEN - Een Catharinakerk in Eindhoven, licht van binnen en open naar aan de zijkant. Dat is het winnende ontwerp (team 6) geworden van de 'disruptive challenge', ofwel ‘ontwrichtende opdracht'. De opdracht was: ‘ontwerp een designmuseum in de Cathrien'.