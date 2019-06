Heel de wereld brult mee met de liedjes van Foreigner: rockband speelt op festival Bospop in Weert

Met Foreigner bestormde Mick Jones vanaf 1976 de wereldtop. De groep verkocht meer dan 75 miljoen albums. Songs als ‘ Cold As Ice’, ‘Waiting For A Girl Like You’ en ‘I Want To Know What Love Is’ zijn alomtegenwoordig op de radio, overal ter wereld. Tijdens concerten in arena’s worden ze meegebruld door mannen van middelbare leeftijd in spijkerbroeken. Petje op het hoofd, gevuld plastic bierglas in de hand. ,,Maar zeker in de afgelopen drie jaar zie ik veel meer jonge mensen”, zegt Mick Jones (74), niet te verwarren met zijn naamgenoot van punkrockband The Clash. ,,Op de voorste rijen staan jongeren van een jaar of zestien die alle songs meezingen. Waanzinnig. Ja, ze kennen de Foreigner-platen van hun vaders, broers en zussen. Onze populariteit is toegenomen, daar ben ik heel gelukkig mee.”