Heerlijk trage fotografie in expo ‘Sluitertijd’ in Eindhoven

Statische Nabucco toont weinig emotie in Parkthea­ter Eindhoven

17 januari EINDHOVEN - ‘Nabucco’ was de eerste grote opera waarmee Verdi succes had, die met het beroemde Slavenkoor, dat alle mannenkoren op hun repertoire hebben. Het verhaal speelt in de zesde eeuw voor onze jaartelling in het Babylonische rijk en draait om macht, jaloezie en wraak.