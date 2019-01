Heideroosjes willen nog één keer vlammen: ‘Als Pinkpop belt, zeggen we geen nee’

De een – zanger en songschrijver Marco Roelofs (1974) – woont al jaren in Eindhoven en is programmeur bij poppodium De Effenaar, de ander – bassist Fred Houben (1974) – woont in Sevenum en is theaterprogrammeur bij onder meer het ‘t Gasthoês in Horst, De Ruchte in Someren en Cultuurcentrum Martien van Doorne in Deurne. Vanaf hun veertiende (!) struinden ze - met Frank Kleuskens (gitaar) en Igor Hobus (drums) - de podia af als Heideroosjes. Met groot succes, tot aan Amerika en Japan toe. Maar na 23 jaar, zo'n 1500 concerten en dertien albums (waarvan er negen in de Top 100 kwamen) was in 2012 de koek op. Fred: ,,We hadden ruim twintig jaar geleefd in een rockband, zakelijk ging het nog goed, maar we waren er doodmoe van. Ik had inmiddels een gezin en bedrijfje, maar deed iedereen tekort.” Marco: ,,De band was ‘some kind of monster’ geworden, dat ons leven had overgenomen, zoals in de Metallica-documentaire, een karavaan die nooit stopte.”