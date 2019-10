Helmonder David Hordijk: Piano in pikkedonker, en meer

Het is een heidens lawaai in de hal van het Centrum voor de Kunsten (CKE). Een grote groep middelbareschoolleerlingen die komt proeven van kunst en cultuur is losgelaten. Maar geen geschreeuw is zo luid of de pianoklanken van David Hordijk dringen erdoorheen. In alle rust zit hij te spelen, eigen werk, dat hij op zondag 20 oktober vanaf 15.00 uur in het Speelhuis in Helmond presenteert.