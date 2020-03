Het andere leven van de stofzuiger op expositie Ad van Aart in Eindhoven

Veldhoven kan nog een keer genieten van successtuk Gif in De Schalm

4 maart VELDHOVEN - 'Als het stuk niet goed is, ligt dat echt aan de spelers." Johan Sanders is lyrisch over het stuk Gif dat hij zaterdag voor de tweede keer met tegenspeelster Daniëla Bogers opvoert in theater De Schalm in Veldhoven. Ze worden begeleid door violiste Marianne Wynen en zangeres Janneke Moerkens.