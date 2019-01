Het dansende flamencovuur van Patricia Guerrero

VideoHet Spaanse danstalent Patricia Guerrero (28) is ‘dancer in focus’ tijdens de Flamenco Biënnale. In Eindhoven treedt ze op als gast bij de briljante gitarist Dani de Morón. Ook geeft ze woensdag 30 en donderdag 31 januari workshops in de ruimte van El Candil in Eindhoven.