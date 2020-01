Het grappige petje van Gilbert O'Sullivan verdween, maar de mooie liedjes bleven

Hij is een meester in het schrijven van melodieuze popsongs. Al een halve eeuw lang. Maar vraag Gilbert O’Sullivan niet om zijn werk door te lichten. ,,God verhoede dat ik iets ga analyseren. Het is gevaarlijk”, zegt de componist, zanger en pianist (73). ,,Mijn taak is nummers te schrijven. Jouw taak als luisteraar is om ‘ja’of ‘nee’ te zeggen. ‘Goed’ of ‘slecht’. Als ik er zelf over ga nadenken: welk verschil maakt dat? Het zou me alleen verwarren. Wat ik zo mooi vind aan songschrijven: het is onvoorspelbaar. Als ik vooraf weet of een liedje een hit wordt, zou dat zeer verontrustend zijn. Dan zou ik bij alles wat ik schrijf gaan denken: ‘Is dit een hit of niet?’ Daar mag een artiest zich geen zorgen over maken. Hij moet schrijven wat hij zelf goed vindt. Wordt het een succes: prima. Zo niet, dan is het nog steeds geen slecht liedje.”