‘Het is mooi om te doen en ook nog eens gezellig na afloop’

Het Nederlands Studenten Orkest speelt de hele maand februari Wagner én Strawinsky in gevarieerd programma. 10 Februari is het te horen in Muziekgebouw Eindhoven.

Jasper van Noort studeert bedrijfskunde aan Fontys, Sanne Bleser biomedische technologie aan de TU/e. Ze brengen de komende weken samen door, ze spelen, met nog een stuk of honderd andere studenten, in het Nederlands Studenten Orkest (NSO).

De hele maand februari moet de studie ‘on hold’, maar het is nu al een ervaring om nooit te vergeten, zegt Bleser die trompet speelt. ,,Vorspiel und Liebestod uit de opera Tristan und Isolde van Wagner is heerlijke wegzwijmelmuziek, in de Sacre du printemps van Strawinsky zit zoveel pit dat we allemaal op het puntje van onze stoel zitten, daarnaast is het onderling heel gezellig. Ik speel vanaf mijn tiende trompet. Een bewust keuze waar ik nog steeds achtersta. Ik maak zoveel mogelijk muziek, bij de Fanfare in Baarlo en bij studentenorkesten, alle ad hoc projecten hou ik goed in de gaten.”

Volledig scherm Een deel van de blazerssectie van het NSO. © Veerle Bastiaansen

We werken hard

Voor Sanne is het de eerste en meteen de laatste keer dat ze mee doet, als het goed is sluit ze dit jaar haar master af. Jasper doet voor de derde keer mee. Hij is bestuurslid, maar moest toch auditie doen, waarna hij gelukkig werd toegelaten tot de hoorngroep. Ook Jasper heeft alleen maar lof voor de sfeer en de muziek. ,,We werken hard, ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds, we horen de stukken groeien en daar halen we allemaal veel energie uit. Met Unde imber et ignis (Regen en vuur, de opdrachtcompositie van Rick van Veldhuizen, red.) wist ik in eerste instantie niet goed raad, maar nu de partijen zijn samengevoegd valt alles op z’n plek en blijkt het werk een prachtige overgang te zijn tussen Wagner en Strawinsky.”

Quote Het fijne is dat ik met zoveel mensen kan samenspe­len Jasper van Noort, Lid Nederlands Studenten Orkest

Jasper speelt al vanaf zijn achtste hoorn. Hij had les van Jaap van Wershoven aan de muziekschool in Veldhoven. Hij wilde aanvankelijk keyboard spelen maar vanwege de lange wachtlijst koos hij als op zijn achtste ‘toch maar’ voor de hoorn. ,,Nee, nooit spijt van gehad. Het fijne is dat ik nu met zoveel mensen kan samenspelen, dat zou met keyboard veel lastiger zijn geweest. Ik speel in L’Union Fraternelle uit Zeelst en in St. Michael in Thorn, dus ik kom sowieso wel aan mijn trekken!”

Spannend programma

Sanne Bleser hoop dat er in Eindhoven veel studenten komen luisteren. ,,Ze kunnen voor weinig geld een kaart kopen, het is een mooi en spannend programma en het is gezellig na afloop. We spelen graag voor onszelf maar nog liever voor medestudenten!”

En over Rick van Veldhuizen (1994): in Unde imber et ignis blijkt zijn belangstelling voor theater, literatuur, elektronica en popmuziek. ,,Hij schrijft vertellend en meeslepend. Hij past veel buitengewone en vernieuwende speeltechnieken toe en dat was even wennen”, aldus de twee studenten.

Nederlands Studententorkest o.l.v. Manoj Kamps met Katherina Dain sopraan. 10 Februari, Muziekgebouw Eindhoven.