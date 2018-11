Het sepiakleurige Brabant van Van Gogh

Marieke Widlak uit Veldhoven maakt documentai­re over belang van waardering uitspreken, ‘voor het te laat is’

29 november VELDHOVEN - Marieke Widlak (25) uit Veldhoven maakte een korte, maar indringende documentaire over het uiten van waardering. Voor het te laat is. Haar zus Brechje, die op 19-jarige leeftijd uit het leven stapte, vormde de inspiratie. De film is donderdag 29 november te zien op het Eindhovens Film Festival.