Hippe Gasten: ‘big in China', maar eerst nog even rocken voor kinderen in Eindhoven

In vijf jaar tijd in 100 Chinese steden optreden. Met Nederlandstalige liedjes als ‘Tonnie van Tegenover’ en ‘Ik heb liever niet dat je naar me kijkt’. Het doel van hun Chinese boeker leek een tikkeltje onrealistisch. Maar het gaat er nu toch van komen, zo lijkt het. In januari toert Hippe Gasten voor de zesde keer door China. En in april en juni opnieuw. ,,In het begin was ik van alles onder de indruk, maar het voelt nu bijna al als normaal. Al blijft het natuurlijk bizar”, zegt Daan Koch (37), de Eindhovense gitarist van de band, die Nederlandstalige pop en rock speelt, voor kinderen van pakweg 9 tot 12 jaar. De overige bandleden komen uit Nijmegen en Arnhem en uit Erp, woonplaats van zanger Jon van den Elsen, de enige niet fulltime-muzikant: hij geeft ook nog les op basisschool het Klokhuis in Beek en Donk.