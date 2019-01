Home Alone, maar dan zonder zoete bijsmaak, in Parktheater Eindhoven

Hoe lang hij al in het vak zit? Joep Onderdelinden (1965) moest er toevallig net aan denken toen hij in de theaterfoyer een foto van Willem Nijholt zag hangen. ,,Met hem heb ik in 1988 mijn eerste grote productie gedaan: ‘De Verbroken Code’, over computerpionier Alan Turing. Ik speelde het verleidelijke hoerenjongetje, haha.”

Daarna volgde onder meer ‘Beste maatjes’ met Paul de Leeuw (1989), ‘Ajax-Antigone’ (1991) bij Het Zuidelijk Toneel met Ivo van Hove, ‘Katharina Katharina’ (2002) bij Artemis en ‘Arabische Nacht’ (2003) bij Productiehuis Brabant (beiden onder regie van Matthijs Rümke), en musicals als ‘Funny Girl’, en ‘Ja Zuster Nee Zuster’ (2010). Onderdelinden is, kortom, meer dan postbode Siemen uit de populaire VPRO-serie ‘Zaai’, de rol waar de meeste mensen hem van kennen. ,,Ja, ik schiet alle kanten uit. Van Griekse tragedie, via Albert Verlinde en Simone Kleinsma naar slapstick”, lacht Onderdelinden, die ook nog zeven solo's maakte. En dan is hij ook nog regisseur. ,,Op het moment is het behoorlijk hysterisch. Ik doe een regie van Els De Schepper in België, doe ‘Opvliegers 4’, ‘Expeditie Eiland’ en speel in ‘Gnaffel’ waar ik ook de regie van doe.”