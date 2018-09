Hommage aan Eindhovenaar René Daniëls, een van de belangrijkste kunstenaars van Europa

'De Sound of Mucus': meezingen in mi­ni-musical over 16-koppig gezin Franssen

6 september Je zal het maar hebben: opgroeien in een zestienkoppig (!) gezin in de jaren zestig. Zonder computers en iPhones! Wat doe je dan zoal de hele dag, behalve ruzie en herrie maken en doktertje spelen met een van je negen zussen? ,,Je moet er toch niet aan denken...", verzucht Porgy Franssen. De bekende tv-, film- en toneelacteur heeft net wat autobiografische anekdotes opgediept uit het katholieke doktersgezin waarin hij opgroeide, en dat in Brabant en België bekend werd als 'De Hollandse Franssen'. Een soort Eindhovense Kelly Family of Von Trapps, de zingende familie uit The Sound of Music. Een sentimentele draak, vindt Porgy. Schitterende film, vindt broer Hein. Kortom, gemengde gevoelens. Samen met zus Olga maakten ze hierover mini-meezingmusical De Sound of Mucus ('slijm'), die donderdag vier keer werd opgevoerd in Pand P in Eindhoven, waarvan drie keer een volledig volle bak.