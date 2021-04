In het najaar weer naar een échte Dutch Design Week

De 20e editie van de Dutch Design Week is er - na de compleet virtuele versie vorig jaar - eentje waar je weer mensen kunt ontmoeten en als vanouds in gesprek kunt gaan met de exposerende ontwerpers.

Nee, hij is geen arts en al helemaal geen viroloog, maar Martijn Paulen durft de voorspelling wel aan dat we vanaf 16 oktober weer een ‘echte’ Dutch Design Week (DDW) kunnen beleven. ,,We kennen natuurlijk de ontwikkelingen rond het virus niet, maar wij geloven erin dat we rond die tijd mensen weer bij elkaar kunnen brengen.”

Tuinhuis-studio

De les van vorig jaar was dat er toen helemaal geen fysieke DDW kon worden gerealiseerd en dus is er ook nu een plan B. Voor alle zekerheid. Paulen herinnert zich nog maar al te goed dat hij die editie van de designweek vrijwel elke dag doorbracht in zijn tot studio omgebouwd tuinhuis - achter beeldschermen. ,,Maar door de vaccinaties en de immuniteit die we samen opbouwen, zijn we nu onder een heel ander gesternte de DDW aan het organiseren dan een jaar geleden.”

Volledig scherm Martijn Paulen, DDW-directeur in zijn tuinhuisje annex tv-studio tijdens de designweek in 2020.

Quote Voor de echte vonk, daar heb je toch fysiek contact voor nodig Martijn Paulen, Directeur DDW

Dat het fysieke zo belangrijk is, juist ook bij een designfestival als de DDW, heeft alles met ontmoetingen te maken, stelt Paulen. ,,Ontwerpers zeggen ook tegen ons: je kunt heel veel online doen, maar de echte vonk, van contact, van inspiratie, het gevoel hebben dat je elkaar beet hebt, dat je iets voor elkaar kunt betekenen, daar heb je fysiek contact echt voor nodig.”

Toevallig

Maar een en ander geldt ook voor bezoekers. ,,We merkten vorig jaar tijdens de ‘online-DDW’ dat bezoekers heel gericht kwamen; die gingen voor die ene lezing of voor die ene uitzending. Dat vonden veel mensen ook heel prettig; het werd als heel efficiënt gevoeld. Dat is mooi, maar daarmee missen bezoekers die toevallige ontmoeting, die half-toevallige inspiratie, de netwerkmomenten, het met elkaar ingaan op een werk dat je ziet, of samen even een borrel drinken.”

Zelfs al komt iemand heel gericht kijken naar een project rond - pak ’m beet - gezondheidszorg, dan kan die persoon zeer geïnspireerd raken door een ontwerper die met bijzonder materiaal in een heel andere tak van sport bezig is. Paulen: ,,Díe toevallige ontmoetingen, daar zit heel veel van de schoonheid in van de DDW en daar kijken we heel erg naar uit.”

Quote We hopen natuurlijk wel op dat bruisende gevoel Martijn Paulen

Wat anders zal zijn de komende DDW? De coronacrisis heeft uiteraard ook invloed op de ontwerpers en dat zullen we zien in de derde week van oktober. ,,Sommige ontwerpers hebben de aandacht verlegd naar andere thema’s dan waar ze gewoonlijk mee bezig waren, anderen juist helemaal niet: hebben zich nog dieper op hun onderwerpen gestort.” Zoals bijvoorbeeld het Eindhovense collectief Dutch Invertuals dat ‘roomdividers’ is gaan maken, en een virtueel lesprogramma, beide ingegeven door de coronacrisis.

Verschillen

De wijken (area’s) waar de DDW plaatsvindt, zullen niet veel verschillen met die van 2019, zegt Paulen: ,,Er zullen wel wat plekken bijkomen en andere weer afvallen, maar dat is altijd zo.” Over het aantal bezoekers kan hij niets zeggen. ,,Die 350.000 bezoekers in 2019, dat is niet ons streven, maar we hopen uiteraard wel op dat bruisende gevoel, want dat heeft natuurlijk ook een enorme waarde.”

Volledig scherm Graduation Show van Design Academy Eindhoven in voormalige Campinafabriek aan Kanaal Zuid in 2019. © DCIMedia