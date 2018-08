In het Parktheater Eindhoven gaat het donderdagavond over ‘sorry’

EINDHOVEN - De Eindhovense literaire stichting Watershed heeft schrijvers en muzikanten uitgenodigd om zich over de zin en onzin van ‘het spijt me’ te buigen. Ook schrijfster/filosofe Simon(e) van Saarloos (28) is van de partij. Zij presenteert tijdens de avond onder meer een podcast over het thema. Zes vragen.