Indringende foto-expositie 'Vereeuwigd' in Natlab Eindhoven

RecensieEINDHOVEN - Mijn collega Frank rolt drie keer per week de redactie op en tikt dan zijn popverhalen. Dat kan ie goed en doet ie goed. Al zo’n vijftien jaar. Ik zie Frank niet meer in die rolstoel zitten; ik zie Frank tikken, net als ikzelf. Frank ís – met anderen woorden – niet zijn dwarslaesie.

Op de tentoonstelling Vereeuwigd zie je en hoor je mensen die daar net zo over denken. De presentatie in het Natlab toont foto’s van mensen die ziek zijn. Verder zijn de verhalen van de mensen opgenomen en die zijn, staand voor de foto, terug te horen via een koptelefoon. Dat pakt heel goed uit.

Simpel

Het project is bedacht door Gert Willem Haasnoot en gerealiseerd door onder anderen Chantal Stuart. De fotografen vinden, was eigenlijk betrekkelijk simpel, zo gaf Stuart aan tijdens de opening afgelopen vrijdag, want iedereen die werd gevraagd, was onmiddellijk bereid om (niet betaald) mee te werken.

En zo zien we dus onder meer een heel sterke foto van Irene en Soemeya, moeder en dochter. Beiden hebben kanker. Dochter is kaal, moeder (nog?) niet. William Rutten heeft er een intiem portret van gemaakt. Zonder opsmuk: de twee zitten achter een houten keukentafel en voor een egale muur. Ze omarmen elkaar; de moeder met de ogen dicht, intens genietend van het mooie moment, haar wang op het hoofd van de dochter. Die glimlacht en geniet op haar beurt misschien wel van de hartslag van haar moeder. Zie je ziekte, in dit geval kanker? Dat zou je kunnen afleiden uit het kale hoofd van de dochter. Maar eerst en bovenal zie je twee mensen die liefde tonen; is de foto de ziekte voorbij.

Naakt

Mooi dat ook de uit Eindhoven afkomstige Paul en Menno de Nooijer aan het project deelnemen. Zij tonen een typische De Nooijer; ‘Bye, Bye 3’ is een assemblage van meerdere foto’s, deels in negatief afgedrukt, van een naakte man in sneeuwlandschappen; Paul de Nooijer ten voeten uit: een en al optimisme. Een betere inspiratiebron voor anderen is welhaast ondenkbaar.