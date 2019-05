Indrukwekkend eerbetoon aan film ‘Casablanca’ in Parktheater Eindhoven

Ze sleuren je niet meteen het stuk in, de acteurs van Casablanca van Matzer. De muziek zwijgt nog. Ze spelen eerst zichzelf en mijmeren over tijd, toekomst en theater. ,,Je moet mensen in vervoering brengen'', zegt de een. ,,Jongens, heeft iemand mijn swastika gezien'', zegt een ander. Bedachtzaam kruipen ze in hun rol. Plankenkoorts? Het zou kunnen, want stap maar eens in het voetspoor van Humphrey Bogart en Ingrid Bergman.