Intriges achter het IJzeren Gordijn in Natlab Eindhoven

Wie was er een held en wie een verrader? Wie was goed, wie fout? Slachtoffer of dader? Achter het IJzeren Gordijn was die scheidslijn niet altijd even makkelijk te trekken, weet Julia van de Graaff. ,,Als je spioneerde voor de geheime dienst had je vaak geen andere keus.” Samen met Gonny Gaakeer maakte ze de voorstelling 'De Tweede Wereld', over vriendschap en verraad in de DDR en in het Polen van weleer. Terwijl het personage Anna zich in allerlei bochten wringt om onder de terreur van de Poolse inlichtingendienst uit te komen, stort Monika zich vol overgave op haar werk voor de Stasi.