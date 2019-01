Isabelle van Keulen brengt structuur in Prazak Quartet

Oud-Eindhoven­se Digna Janssen speelt met duo Jodymoon in café Meneer Frits

9 januari EINDHOVEN - In aanloop naar de release van een nieuwe plaat, speelt het duo Jodymoon in café Meneer Frits in Eindhoven. Het optreden van de Jodymoon (met de geboren Eindhovense Digna Janssen) is onderdeel van de concertserie De Maandag van Van Meurs.