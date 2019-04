Jazzdiva Greetje Kauffeld geeft 13 april concert in Muziekgebouw Eindhoven

Progressie­ve rockband Kayak speelt 13 april in Cacaofa­briek in Helmond

11:51 HELMOND - De band Kayak is in 47 jaar tijd uitgegroeid tot een monument van de Nederlandse rockscene. De groep rond toetsenist en componist Ton Scherpenzeel speelt zaterdag 13 april in de Cacaofabriek in Helmond.