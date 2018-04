Jeroens Clan op Finalistentour: 'Leven als een artiest'

Jeroens Clan was eerder dit jaar finalist bij het Leids Cabaret Festival. Het jonge trio uit Best en Eindhoven mocht mee op Finalistentour. Hoe bevalt het?

,,Balen", zei Matthias Tuns uit Best na afloop van het Leids Cabaret Festival in februari. Niet zijn cabaretgroep Jeroens Clan maar Farbod Moghaddam werd tot winnaar gekozen. Maar de show moest doorgaan, en deed dat in de vorm van liefst veertig optredens met de Finalistentour. Jeroens Clan is inmiddels op de helft. Het loopt lekker, zegt Tuns. ,,Onze optredens gaan goed, de mensen zijn enthousiast. Je kunt echt proeven aan hoe het is om op tournee te zijn. Zo ziet het leven van een professionele artiest er dus uit."

Quote Hopelijk staan we volgend jaar in de theaterbro­chu­res, en denken mensen 'hé, die gasten hebben we gezien, dat was leuk toen' Matthias Tuns

Hoogtepunt tot nu toe: een piepklein, afgeladen theater in Rotterdam-Zuid. ,,Iedereen was super enthousiast, een feest."

De toer blijkt 'een enorme stimulans' voor het schrijven van een eerste avondvullend programma, waar tussen de bedrijven door aan gewerkt wordt. Die bedrijven draaien momenteel op volle toeren. ,,We werken alledrie nog. Op de dag dat we spelen stoppen we om drie uur, racen naar het theater voor de soundcheck, dan eten, spelen en om een uurtje of een, twee zijn we dan weer thuis. En dan snel slapen en weer werken... Erg leuk hoor, maar intensief. Straks hopen we met een eigen tournee genoeg geld te verdienen zodat we het fifty-fifty kunnen doen, dan is het iets beter te combineren."

Theaterbazen

Doel van de Finalistentour: ervaring opdoen, maar ook interesse kweken bij zalen en publiek. Dat werkt, merkt Tuns. ,,Theaterbazen vragen of we misschien al aan een avondvullend programma bezig zijn. Hopelijk staan we volgend jaar in de theaterbrochures en zien mensen ons staan en denken dan: 'hé, die gasten hebben we gezien, dat was leuk toen!'"