Jeugdverhalen uit Geldrop op de piano

„Als je jong bent, leef je in een droomwereld vol avontuur en magie”, zegt Job Roggeveen (42). „Je maakt niet altijd logische gevolgtrekkingen.” Op Beekweide keert hij terug naar Geldrop, het dorp waar hij geboren werd en opgroeide. Het zijn licht melancholieke stukken, gespeeld op een piano die omfloerst klinkt, alsof het geluid uit een ander tijdperk tot je komt. Eigenlijk vloeit alles wat hij maakt voort uit een kinderlijke verwondering. Dat geldt voor zijn werk in animatiestudio Job, Joris & Marieke, die in 2015 een Oscarnominatie binnensleepte voor A Single Life, en in 2018 een Emmy won voor Kop Op. Het geldt evenzeer voor zijn muziek, met zijn groep Happy Camper en solo.

Zwerftocht met vriend

De nummers op het nieuwe album zijn genoemd naar plekken in Geldrop, waar een verhaal aan verbonden is. Gijzenrooi verwijst naar een zwerftocht met een vriendje. „We hadden het plan om de velden buiten het dorp te verkennen”, vertelt hij, terwijl hij wijst op een huis aan Gijzenrooi dat verscholen ligt achter bomen en struiken. „We kwamen hier bij een tuin met grote keramiek potten. Heel mysterieus. De bewoners ontdekten ons toen we die tuin ingeklommen waren. We hebben het op een lopen gezet, omdat we dachten dat we een grote misdaad begaan hadden, en raakten met onze rugzakken vast in prikkeldraad. Toen er ook nog een auto stopte terwijl we door een aangrenzend veld renden, sloeg de schrik ons om het hart. We dachten dat de politie ons thuis op stond te wachten. Uiteindelijk viel dat natuurlijk heel erg mee.”

Zo is aan elk nummer wel een belevenis verbonden. ,,Het gaat steeds om een reality check. Zoals vriendjes van school laten zien hoe ik met pijl en boog kon schieten als een Robin Hood. Met een verzwaarde pijlpunt heb ik een jongen de bril van zijn gezicht geschoten. Achteraf besef je dat je hem wel blind had kunnen maken.”

,,Of Zesgehuchten, waar onze kat werd aangereden. Ik zag voor het eerst hoe een wezen waar ik aan gehecht was, voor zijn leven vocht. Dat laat een sterke indruk achter. Ineens is de dood reëel. Je realiseert je dat er consequenties aan je daden zitten. Het markeert de overgang naar een volwassen leven. Ik heb het verhaal bij elk stuk opgeschreven. Wanneer je dat deelt met anderen, komen zij ook met verhalen.”

Kinderlijke verwondering

Roggeveen heeft die ingrijpende gebeurtenissen niet omgezet naar muziek. Eerder wil hij de kinderlijke verwondering verklanken die voor hem zo belangrijk is. Pianostukken zijn sowieso abstract, zegt hij. ,,Een melodie die ik bedenk is pas goed als ik er die verwondering in voel. Daarna ga ik de compositie vormgeven. Kijken of er strijkers bij moeten. Net als bij filmmaken moet je allerhande technische beslissingen nemen. Al of niet tegenstem, naar een andere toonsoort gaan. Ik heb de snaren gedempt, en alles heel zacht opgenomen. Het moest intiem klinken.”

Beekweide is uitgebracht op Excelsior Recordings.

Animatiestudio Job, Joris & Marieke werkt momenteel aan een vervolg op de korte film Kop Op, waarin drie kinderen hun hoofden kunnen uitwisselen. Het wordt nu een serie waar opnieuw Paulien Cornelisse, Nasrdin Dchar en Steye van Dam aan meewerken. De VPRO gaat de serie vanaf begin 2022 uitzenden.

Volledig scherm Job Roggeveen: ,,Ik wil de kinderlijke verwondering verklanken." © Rene Manders/DCI Media