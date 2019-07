Job Roggeveen uit Geldrop componeert muziek bij ontroerend familiefilmpje uit 1945

Klachten­lijn festival Best door fout niet doorgescha­keld

15 juli BEST - Het telefoonnummer voor klachten over lawaai tijdens festival DayDream op Aquabest in Best was zaterdag als gevolg van een menselijke fout niet doorgeschakeld. Bellers kregen daarom een bandje waarop werd gemeld dat er geen festival was. ,,Daar baal ik van. Dit gaat ons niet meer gebeuren", zegt Jochem van Pelt van organisator First Vision.