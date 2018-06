John Cleese was in Eindhoven: nu écht de laatste keer voor zijn dood?

EINDHOVEN - John Cleese (78) trad woensdag op in het Muziekgebouw in Eindhoven. 'Wat komt zo'n wereldster in hemelsnaam hier doen in een radiostudio ergens tussen België en Duitsland, en waarom ligt hij niet gewoon in zijn zuurstoftent in Londen, zult u zich afvragen.'