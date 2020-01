Juultje van den Nieuwenhof schrijft thrillers zonder suikerlaagje in het Berkenhuisje in Eindhoven

De Genneper Parken is een fijne plek: overdag valt er altijd iets te beleven in het drukke recreatiegebied. Maar na een uurtje of vijf in de middag valt langzaam de stilte in, ervoer schrijfster Juultje van den Nieuwenhof. De geboren Helmondse, die al jaren in Eindhoven woont, verbleef vanaf december 2018 tot en met de zomer van vorig jaar in het Berkenhuisje, midden in de Genneper Parken. In het markante pandje mochten kunstenaars tijdelijk wonen, vooral om inspiratie op te doen. En dat deed de schrijfster van thrillers in het Young Adult-genre, gericht op jongeren vanaf pakweg 13 jaar.