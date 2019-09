JW Roy eenmalig op het podium tijdens Proostfeest in Vessem

Manager Klokgebouw Eindhoven blikt terug op flopfeest uit 2011, frauderend duo in Opgelicht?!

11:25 EINDHOVEN - ,,Voor ons is het een uit de hand gelopen hobby, waarnaast we gewoon blijven werken en naar school gaan. Het hoeft niet zo nodig geld op te leveren, als het maar een gezellig feestje is.” Aan het woord is Aymira Ty, in een artikel van het Eindhovens Dagblad, twaalf jaar geleden. Van die woorden blijkt nu weinig waar te zijn: Aymira en haar broer Ravuth laten in de Nederlandse dancescene een spoor van schulden en geschillen achter.