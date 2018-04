Kai Bodewitz (17) springt van hoge duikplank in Parktheater

Kai Bodewitz is een groot artiest, letterlijk. Twee meter op de kop af: negen centimeter langer dan bijvoorbeeld collega Theo Maassen. ,,Als ik was doorgegroeid, zou ik 2.18 zijn geworden, da's gewoon niet handig." Daarom werden zijn groeischijven verwijderd. ,,Twee meter is perfect, ik kan nét door de deurpost." In de roes van de operatie perste hij de volgende zin eruit: ,,Ik wil ooit in een vol Carré staan."

Op 19 april staat de 17-jarige Eindhovenaar alvast in de Philipszaal van het Parktheater met zijn cabaretdebuut Doe ff gewoon. Hij speelde in musicals bij Studio Pan in Best, kreeg zang- en muziekles. Nu wil hij maar één ding: cabaretier worden, al deed hij op dit vlak nog nauwelijks serieuze ervaring op. Maar Bodewitz is een lefgozer. Om te beginnen schreef hij cabaretiers aan of hij een dagje mocht meelopen. ,,En dan stiekem op hun kosten mee-eten natuurlijk, haha." Van onder meer Kasper van Kooten, Leon van der Zanden en (grote voorbeelden) Van der Laan & Woe kreeg hij een positief antwoord. Ook kreeg hij tips van Daniël Arends, Tineke Schouten en Het Groot Niet Te Vermijden. Hoe ga je met zenuwen om, wat moet je eten, welke microfoon moet je gebruiken?

De belangrijkste les: je moet het gewoon dóen en op je bek durven te gaan. ,,Ik had ook voor de kleine zaal kunnen kiezen. Maar je moet van de bovenste duikplank gaan, dan pas kun je echt op je bek gaan." Natuurlijk, de druk is enorm, maar het scheelt dat er al zo'n 350 van de 500 kaarten zijn verkocht. De gunfactor is hoog, merkt hij. ,,Ik ben 17, ik durf dit." Zo gunde het Parktheater hem een lage zaalhuur. Ook omdat Jochem Myjer, uitgerekend de cabaretier van wie hij ooit als eerste een show zag, op dezelfde avond de belangrijkste kosten in het theater al dekt.

'Je kunt het beter niet doen', zei een cabaretier laatst tegen hem. 'Er zijn al te veel cabaretiers.' 'Dit is gewoon niet grappig', zei een ander. ,,Kom op", denkt Kai Bodewitz dan: ,,Ik ben potdorie wél grappig en ik doe het gewoon."

Plastic sekspop

In zijn voorstelling, geregisseerd door Oscar de Boer, vertelt de Eindhovenaar over wat hij gewoon vindt of wat in zijn wereld als 'gewoon' wordt beschouwd. Hij probeert het publiek dat ook gewoon te laten vinden. ,,Als je tegenwoordig naar de kapper gaat, vragen ze niet: 'Hoe wil je je haar?', maar 'Hoe gaat het met je haar?' en 'Wil je er misschien een latte macchiato bij?' En bij het uitgaan móet je de meiden op hun kont slaan, ook dat is normaal." Rode draad is de liefde. ,,Ik ben dan misschien jong, maar heb best wat meegemaakt op dat vlak. Ik gebruik een plastic sekspop, met kleren aan. Dat wordt het meisje dat ik leuk vind." Echt grof wordt het nergens, al vliegt hij wel een enkele keer uit de bocht, dat is goed, leerde hij van Brigitte Kaandorp.

Raar

Zijn persoonlijke verhaal komt van diep, zegt hij. Op de mavo viel hij buiten de boot, want hij was braaf, was nooit tégen de leraren, sprak netjes en niet in straattaal. Ze vonden hem maar raar. Nou ja, die jongens dan 'die schelden met kanker en de hele dag naar rapper Boef luisteren' en die hem flink aanpakten. De laatste twee jaar waren een ramp. ,,Dieptepunt was een uitje naar de Efteling. Ik ben de hele dag bang geweest." Maar het pesten heeft hem ook gesterkt. ,,Ik ga nu nog meer voor mijn droom." Tegenwoordig studeert Kai Bodewitz aan het Summa voor onderwijsassistent. Zijn muziekdocent Renée Frankhuizen (oud-lid Slagerij van Kampen) werd een soort personal coach.

Bodewitz zingt ook in de voorstelling, bespeelt de piano, cajón en akoestische gitaar en wordt begeleid door (blues)gitarist Jeroen van Delden. Vijftien liedjes schreef hij inmiddels. ,,De broodnodige lucht in een cabaretvoorstelling." Zijn doel op korte termijn? ,,Ik wil deze show liefst dertig keer spelen en in de programmaboekjes komen te staan." En over pakweg tien jaar: ,,Carré vullen!"