Kamertje aan de Heistraat in Eindhoven belangrijke plek voor muzikant Novastar

Bij elk bezoek aan Eindhoven rijdt Joost Zweegers alias Novastar even door zijn oude buurt. ,,Ik woonde in een kamertje aan de Heistraat 49. Voor mij is Eindhoven van immense betekenis geweest.” In het Stratumse huis schreef hij het nummer ‘Wrong’. Het liedje bleef jarenlang op de plank liggen, kwam in 1999 op single en is uitgegroeid tot een klassieker. De zanger, multi-instrumentalist en songschrijver kent de regio rond Eindhoven ‘van buiten’. ,,Ik mag er graag toeven. Mijn moeder is een volbloed Eindhovense, mijn vader komt uit Geldrop.”