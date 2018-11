Karavaan ‘Ashtonia’ van Ashton Brothers strijkt neer in Klokgebouw Eindhoven

Twee seizoenen lang stond Ashtonia met groot succes - want steeds uitverkocht - in een circustent in de achtertuin van Slot Zeist. In 2017 een maand lang, in 2018 twee maanden.

Meer dan 60.000 bezoekers wisten de weg naar Zeist te vinden. Nu gaat het absurde, avondvullende spektakel van de gelauwerde Ashton Brothers voor het eerst op reis. De ‘karavaan van krankzinnigheid’ is behalve in Eindhoven, ook in Apeldoorn (Zwitsal Terrein) te zien en wordt afgesloten op Slot Zeist.



Ashton Brothers - tegenwoordig bestaande uit Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde Oudejans - oogstten al jaren - ook internationaal - veel succes met hun cabareteske theatershows vol acrobatiek, magie en variété . In 2017 verruilde de groep het theater om ‘een eigen land te stichten’: Ashtonia.