Kazerne in Duitsland vrijhaven voor Eindhovense kunstenaars

In 2007 kochten vier Eindhovenaren een voormalige kazerne van het Duitse leger. Het complex, in het dal van de Elbe, zo’n honderd kilometer ten zuidoosten van Hamburg, ligt aan de rand van het piepkleine dorpje Tripkau (250 inwoners), op de voormalige grens tussen Oost- en West-Duitsland. Inmiddels is de organisatie opgegaan in een stichting die ruimte biedt aan allerhande creatieve geesten.



Aagje Linssen en Jeroen Vrijsen organiseren sinds 2008 werkperiodes in de kazerne, onder de treffende naam ‘Grenswerk’. Inmiddels heeft het Eindhovense kunstenaarspaar in oktober vorig jaar de tiende editie afgerond. Het werk dat in Duitsland is gemaakt, wordt altijd geëxposeerd. Gelijk na de werktijd in een galerie in Hamburg en later ergens in Eindhoven. Voorheen onder meer in Artspace Flipside. De komende tijd zijn de schilderijen, tekeningen en beelden van de jubileumeditie te zien in het Temporary Art Centre.