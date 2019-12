Ken van Mierlo maakt horrorfilm over Budelse greppeltochten: ‘Brabant op z'n engst’

‘Hazenjacht’ - met als producent Alexander Fuhri - beschrijft de voor Ken van Mierlo typisch Brabantse greppeltochten uit zijn jeugd in Budel, waarbij het lokale dialect een belangrijke rol speelt. De greppeltochten zijn een soort nachtelijke droppings waarbij het de bedoeling is met een groepje vrienden ongezien van plek naar plek te komen. Het groepje dat als eerste terug is, wint. Van Mierlo: ,,Je verzamelde in de lokale kroeg waar je de regels te horen kreeg. Daar stonden de plaatselijke boeren al klaar met hun quads. Imposant, grof, rauw. Het droeg allemaal bij aan de spanning van de tocht. Dan begon het; met een groepje vrienden trok je door weilanden, kroop je tussen hekken door en verschool je je achter boerderijen. Het voelde alsof je op de vlucht was in je eigen dorp. Dit gevoel wil ik in deze film naar voren brengen.”