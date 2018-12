Kerstwintercircus is duizelingwekkende show

Ingehouden adem, verbijstering en warme handen van het klappen: circus. De grote zaal van het Parktheater is tot de nok toe gevuld, inclusief de pop-uptribunes in de coulissen, en de atmosfeer is vol opwinding en de zoete geur van popcorn. Heel veel popcorn in kleine knuisten terwijl papa of mama nog een flesje met een rietje vasthoudt. En opvallend: een behoorlijk deel van het publiek op deze eerste zaterdag van het 48ste kerstwintercircus, is juist heel oud.

De generaties ontmoeten elkaar bij een spannend ontspannen begin van de kerstvakantie, hoewel spreekstalmeester Arjen Smit van Sesamstraat zich nadrukkelijk tot de kleinste bezoekers richt. Smit is de verbindende factor in een potpourri van louter spectaculaire acts met artiesten die er verder het zwijgen toe doen. Zij zijn hier om ons te vermaken met verbazingwekkende hoogstandjes die hun volle concentratie vereist. En ook clown Davis Vassallo houdt het bij mimiek, die weliswaar veelzeggend is. Twee uur lang vallen we van de ene verbazing in de andere: natuurlijk de draaiende bordjes -geen circus kan zonder-, een buitengewoon soepele man die door een tennisracket kruipt, een slapstick rond en op een trampoline, lichtgevende diabolo's die rondtollen in het donker, een trap op jumpen met een eenwieler, en zeven ballen tegelijk in de lucht houden (probeer het zelf eens met twee). Duizelingwekkend, omdat je het nog niet eens met je ogen volgen kan.

Innovatie

Het circus is na het verdwijnen van olifanten, leeuwen, paarden en apen, alleen nog het speelterrein van de hoog gespecialiseerde acrobaat of jongleur. En dat nodigt ook hier uit tot innovatie. Het beste voorbeeld daarvan is de body-trapeze van Betty & Betti, waarbij de overbekende schommelstok door dit duo zelf met hun lichaam wordt uitgevoerd. De ene Betty zit of staat zodoende op haar naamgenote, of ze draaien als slangen om elkaar heen; maar dan wel vijf meter boven de grond. Zonder vangnet, wat dan weer goed is voor de spanning en de ingehouden adem.

Veel bewondering van het publiek krijgen ook de twee Mexicaanse kleerkasten, die onwaarschijnlijk veel kracht in hun armen hebben en zo in staat zijn tot gymnastiek van langzaam bewegende handstand-stillevens. De driedubbele salto's met behulp van schommels voorziet het orkest op het juiste moment van stevige accenten. Opnieuw een editie van het kerstwintercircus waar de bezoekers, getuige het enthousiaste meeklappen, veel plezier aan beleven. Op nu naar kerststol en oliebol: die andere eindejaarstradities.