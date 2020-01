Klassieker ‘Kom van dat dak af’ van Peter Koelewijn is 60 jaar oud: ‘Het verveelt mij nooit’

Legendari­sche levenskun­ste­naar Willem Vermandere (79), binnenkort in Helmond en Bergeijk: ‘Ik wil niet vluchten in folklore’

1 januari EINDHOVEN - Zanger/muzikant/schrijver en beeldend kunstenaar Willem Vermandere wordt binnenkort 80. Maar van stoppen wil de aimabele West-Vlaming niets weten. Binnenkort treedt hij op in het Speelhuis in Helmond en de Kattendans in Bergeijk. We zochten hem op in zijn geliefde Westhoek.