Klein budget, grote namen Grote Beek Pop in Eindhoven

'Een alcoholvrij festival! Dat kan toch helemaal niet!' Margot van Bergen, medeorganisator van Grote Beek Pop krijgt het geregeld te horen. ,,Je moet er even aan wennen misschien, maar dan mis je het niet meer." Van Bergen is medewerker van De Grote Beek, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven, dat het festival voor de negende keer op haar landgoed organiseert. Waarom geen alcohol? ,,Dit is geen festivalterrein, maar een instelling. Bovendien moeten we voorzichtig zijn richting onze cliënten en willen we ook een familiefestival zijn, we hebben ook kinderactiviteiten. Het gaat altijd goed." Grote Beek Pop is sowieso geen doorsnee festival. ,,Je ziet er meer mensen die je op andere festivals niet treft."