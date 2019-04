Koning op bezoek bij creatieven op Sectie-C in Eindhoven

Je

Ja, ze hadden de vloer van het atelier nog eens extra geveegd, want er kwam tenslotte ‘een minister langs’. ,,Maar toen mensen van de DDF wel vier keer kwamen kijken en er ook een mailtje voorbij kwam van de Rijksvoorlichtingsdienst, toen hadden we toch wel door dat het geen minister zou worden”, lacht Sam van Gurp, die samen met Esther Jongsma Studio VanTot vormt. Jongsma stak een enthousiast verhaal af aan de koning, verwijzend naar de begintijd van Sectie C en noemt Willem-Alexander consequent ‘je’. Dat deed buurman Nacho Carbonell niet, maar hij was even aanstekelijk. Diens werk was overigens niet nieuw voor Willem-Alexander, want hij en de koningin hebben de ontwerper vorig ontmoet tijdens de designbeurs in Milaan.