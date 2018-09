Kovacs: herboren in rood en met zichtbaar plezier

Duidelijker kon ze niet maken dat ze gebroken had met haar verleden. Het zwart had plaatsgemaakt voor rood. De zangeres bewoog zich vrij over het podium, had zichtbaar plezier in het optreden, en in haar nieuwe band. Gebleven was haar doorleefde stem, die diep uit haar keel kwam. Aanvankelijk had ze nog de neiging om haar vibrato te zwaar aan te zetten. Later had ze alles volkomen onder controle. Het geluid was aanzienlijk meer rock-georiënteerd dan voorheen, veel meer ook dan haar nieuwe cd Cheap Smell. Dat was prettig. De muziek had stootkracht, was dansbaar.