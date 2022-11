Kunstenaar Wim Delvoye schopt frivool tegen heilige huisjes

DEN BOSCH - Spiritueel en stronteigenwijs komen samen in het oeuvre van de Belgische kunstenaar Wim Delvoye. Het Noordbrabants Museum in Den Bosch presenteert zijn eerste Nederlandse solo-expositie.

Zie ik het nu goed? Of moet ik mijn ogen en zogenaamd goede smaak compleet wantrouwen? Wandelend langs het werk van de Belgische kunstenaar Wim Delvoye (1965) spoken deze vragen door je hoofd. Een kunstenaar die de regeltjes van kunst en kitsch, verfijnd of onbehouwen, woke of niet-woke olijk aan zijn laars lapt.

Het Noordbrabants Museum presenteert de eerste Nederlandse overzichtsexpositie van Delvoyes werk. Dat werd hoog tijd. Delvoye is een van de bekendste kunstenaars van België, die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft. Eerder had hij al solo-exposities in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel en het Louvre in Parijs.

De mooiste kunststukjes

In Den Bosch is Delvoyes werk op inventieve wijze verdeeld over vijf grote zalen. De expositie Labour of love biedt een fraaie dwarsdoorsnede van zijn oeuvre waarbij je van de ene in de andere verbazing rolt. Delvoye schopt frivool tegen heilige huisjes, en smeedt gewiekste alchemistische verbonden tussen kunstig en ambachtelijk, volks en elitair en spiritueel en scabreus. Voor zijn subliem afgewerkte sculpturen zoekt hij contact met ambachtslieden over de hele wereld. Onder zijn bezielende leiding leveren werklui de mooiste kunststukjes.

Volledig scherm Onder de bezielende leiding van Wim Delvoye leveren ambachtslieden de mooiste kunststukjes. © jan zandee

Je kunt je moeiteloos vergapen aan minutieus uitgesneden en versierde vrachtwagenbanden. Of stalen modellen van dumptrucks die omgetoverd worden tot fijnmazige kathedralen. Ook het aluminium karos van een Ferrari Testarossa en reiskoffers zijn voorzien van duizelingwekkende decoraties. Magistraal handwerk waar Delvoye flinke sier mee maakt.

Tollende kruisbeelden

Eén van de indrukwekkendste ruimtes is ingericht rond het thema katholicisme. Wim Delvoye geeft er zijn eigen draai aan, vrijwel letterlijk. Delvoyes verwrongen kruisbeelden tollen namelijk rond hun as als een wervelwind, alsof ze zojuist aan een deeltjesversneller zijn ontsnapt. De vertrouwde Jezus-figuren worden uitgerekt, krimpen ineen of wervelen rond als een wenteltrap of DNA-helix. Deze soms meters hoge crucifixen zijn vervaardigd in zwart gepatineerd brons, en dragen hippe titels als Dual Möbius Quad Corpus of Jesus Twisted.

Achterin deze zaal hangt het grote glas-in-lood kunstwerk Days of the week. De zeven weekdagen worden verbeeld met kronkelende darmen, klisma’s en röntgenfoto’s van het menselijk lichaam. Een innerlijke wereld die je liever verborgen houdt, maar die bij Delvoye spiritueel wordt verlicht.

Volledig scherm Jezusfiguren worden uitgerekt, krimpen ineen of wervelen rond als een wenteltrap of DNA-helix © Jan Zandee

Delvoye schuwt de confrontatie niet. Wereldfaam verwierf hij met zijn Cloaca machine, waarbij uitwerpselen machinaal werden gebrouwd. Die kolossale, wat onhandige machine is niet te zien in Den Bosch, maar wel een etherisch röntgenpanorama van de Cloaca. Uitwerpselen fascineren Delvoye sowieso mateloos. Zo is er een hagelwit tegelvloertje te zien dat lijkt op een religieus mozaïek. Maar wanneer je goed kijkt zijn al die decoratieve patronen samengesteld met sierlijk gedrapeerde drollen.

Levende varkens tatoeëren

Aan de wanden ertegenover hangen grote varkensvellen versierd met tatoeages. In 1994 begon Delvoye met het tatoeëren van levende varkens. Een veearts begeleidde het proces, waarbij het varken onder narcose werd gebracht. Na een natuurlijke dood van het varken worden de huiden in opgezette vorm als kunstwerk getoond.

Het klinkt shockerend maar Delvoye’s werk heeft een bijna ontwapenende, recht-voor-zijn-raap schoonheid. Achter zijn provocatieve rock-’n-roll houding en effectzucht schuilt een kunstenaar die voorbij alle aardse beslommeringen op zoek is naar spirituele verlichting.

Wim Delvoye, Labour of Love, Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, t/m 29 januari 2023

Volledig scherm Wim Delvoye tovert stalen modellen van dumptrucks om tot fijnmazige kathedralen. © Jan Zandee