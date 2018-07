Kunstenaarsduo uit Eindhoven verliefd op IJslandse kunst

Recensie Van geschmink­te metalheads tot Trump-opblaaskip­pen: Dynamo Metal Fest is nu al een traditie in Eindhoven

15 juli EINDHOVEN - Dynamo Metal Fest is geen festival van grote verrassingen of van ontdekkingen. Het volgt geen trends en het zet er geen. Alhoewel, misschien is het recept van het metalfestival dat de vierde aflevering in een zonovergoten IJssportcentrum in Eindhoven viert, er juist één waar veel muziekliefhebbers behoefte aan hebben.