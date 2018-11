Kunstenaarsechtpaar eindelijk samen in een expositie Cacaofabriek Helmond

Zowel de wieg van Verdult als die van Van Heeswijk stond in Eindhoven. En ook nog eens in hetzelfde jaar: 1954. In het laatste jaar dat Van Heeswijk de kunstacademie in Breda bezocht en Verdult een Parijse kunstacademie, toen kregen ze verkering. Daar heeft zij een heerlijk schilderij over gemaakt: twee mensen, in een innige omhelzing, op het perron, terwijl rechts een ouderwetse gele hondekop-trein geduldig staat te wachten.