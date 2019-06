Kunstfilosoof Katja Rodenburg in gesprek met Eindhovense kunstenaars in Veghel

Boek over 'De man die atoombom Nagasaki overleefde’: 'Ik ben nooit boos op de Japanners geweest'

16 juni WAALRE - Dick Büchel van Steenbergen (98) overleefde Japanse kampen én was in Nagasaki toen de atoombom er viel. De inwoner van Aalst kan de verwoesting navertellen. Zijn laatste wens is de komst van een herdenkingsmonument in Japan. Deze week verscheen een boek over zijn leven.