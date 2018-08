Laatste Once in a Blue Moon in kerkje Budel

Recensie Heerlijk begin theatersei­zoen met Afslag Eindhoven in Genneper Park

10:26 EINDHOVEN - Acteur Rogier Schippers heeft aan het begin van het stuk precies twee zinnen uitgesproken of een van de twee koeien achter hem begint te loeien. Bescheiden, dat wel, maar toch. Schippers reageert adequaat, grinnikt wat en gaat verder. Verder met de tomeloze taal van de uit Wales afkomstige schrijver en dichter Dylan Thomas, in 1953 overleden, die met zijn 'Onder het melkwoud' een ongelooflijk knap en zeer talig toneelstuk heeft gemaakt. Oorspronkelijk bedoeld als hoorspel, met maar liefst 65 sprekers, is het later omgezet in een toneelstuk dat Hugo Claus vertaalde in een tekstueel bouwwerk dat je overspoelt..