Labiomista van Koen Vanmechelen in Genk: Evoluerend kunstwerk

Het is zonder twijfel de meest wonderlijke plek van Genk. Het was lang een steenkoolmijn, vervolgens een dierentuin en nu is het een...., ja, wat eigenlijk. Het afgelopen weekeinde geopende Labiomista van Koen Vanmechelen, de 'kippenkunstenaar', is geen toeristische attractie. Er is geen horeca, er zijn geen grote publieksevenementen. Het is ook geen dierentuin, maar een 24 hectare groot park waar je kunt wandelen en dieren als lama's, emoes, kamelen en kippen kunt zien. Een expositieruimte is het evenmin. Vanmechelen heeft weliswaar 28 kunstwerken van zichzelf binnen en buiten neergezet, maar is voorlopig niet van plan er exposities te gaan organiseren. Wat het dan wel is? 'Een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven' zeggen ze bij Labiomista. Dat lijkt geen slogan die drommen mensen in actie zal doen schieten. Zelf ziet Vanmechelen Labiomista als één groot conceptueel kunstwerk. ,,Het is de versmelting van cultuur en natuur. Als kunstenaar moet je een verbinding maken tussen het individuele en de wereld. Dat doe ik hier." Ruim 22 miljoen euro kostte Labiomista. De stad Genk zat al twee decennia lang in de maag met Zwartberg, een voormalige mijnsite waarop vele businessplannen hun waterloo vonden. Vanmechelen (53) zelf zat prima in een oude fabriek in het nabije Hasselt. Maar hij kreeg hij te horen dat zijn atelier moest wijken voor stadsuitbreiding. ,,Dat moet je net tegen mij zeggen", zegt Vanmechelen. ,,De volgende dag schoot ik meteen in actie."